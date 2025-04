حقيقة إلغاء الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي

ترددت بعض الأخبار حول إلغاء الجزء الثاني من فيلم “شمس الزناتي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، بعد أن تم تصوير عدد من مشاهده بالقاهرة، إلا أن التصوير توقف لمدة طويلة، مما جعل البعض يذهب لإلغاء الفيلم بشكل نهائي.

وكشف مصدر من داخل الفيلم في تصريح خاص لفيتو، أن مشروع الجزء الثاني من فيلم “شمس الزناتي”، قائم ولم يتم إلغاءه مثلما تردد مؤخرًا، حيث توقف التصوير لإسباب تقنية، ومن المفترض أن يتم استئنافه خلال الفترة القادمة

وأضاف المصدر أن انشغال الفنان محمد امام بتصوير فيلم آخر وهو “صقر وكناريا”، وهو الذي زاد من شائعات توقف "شمس الزناتي2"، لكن لم يتم الغاء المشروع.

قصة فيلم شمس الزناتي في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم شمس الزناتي من أشهر القصص المقتبسة عن قصص أفلام عالمية، ويعتبر فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

وتم اقتباس قصة الفيلم الياباني في فيلم "The Magnificent Seven" الذي تم تقديمه عام 1960 في السينما الأمريكية، ويحكي قصة مزارعين مكسيكيين يتعرضون للاستغلال من قبل زعيم عصابة يُدعى كالبيرا، فيقررون طلب المساعدة من رماة أمريكيين مهرة لإنقاذهم، وشارك به ممثلين جدد أصبحوا لاحقًا من أشهر نجوم هوليوود، مثل يول برينر، ستيف ماكوين، وتشارلز برونسون، وذلك تحت إخراج جون ستورجيس، ولقد حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا، ما دفع لإنتاج فيلم آخر في 1967 في إسبانيا بعنوان "عودة السبعة" (Return of the Seven)، والذي شارك فيه من نجوم الفيلم الأمريكي ذاته يول برينر، بعدما توفي معظم أبطال الفيلم الأصلي.

فيلم شمس الزناتي، يشارك في بطولته، أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

