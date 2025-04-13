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اكتشاف أثري جديد يسلط الضوء على تاريخ مقدونيا

لينكستيس القديمة،
لينكستيس القديمة، فيتو

في اكتشاف أثري جديد، يعتقد علماء الآثار من جامعة هومبولت في كاليفورنيا أنهم اكتشفوا آثار لينكوس، العاصمة المفقودة لمملكة "لينكستيس القديمة".

اكتشاف جديد يسلط الضوء على تاريخ مقدونيا

ويعمل الفريق حاليًا في موقع "جراديشت" الأثري التابع لبلدية بيتولا شمال مقدونيا.

ويخضع موقع جراديشت للدراسة منذ أكثر من 15 عاما من قبل فريق دولي من الخبراء.

وفي عام 2023، استخدم الباحثون رادارا مخترقا للأرض وطائرة مسيرة مزودة بماسح LiDAR، مما مكنهم من الكشف عن معالم المدينة القديمة بما في ذلك الأكروبوليس (الجزء العلوي المحصن) ومسرح على الطراز المقدوني.

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وكان يُعتقد في البداية أن المدينة تأسست في عهد الملك فيليب الخامس (221-179 قبل الميلاد). إلا أن اكتشاف قطع نقدية تعود إلى الفترة بين 325-323 قبل الميلاد يشير إلى تاريخ أقدم يعود إلى عصر الإسكندر المقدوني. كما تشير اكتشافات أخرى مثل الفؤوس الحجرية وشظايا الفخار إلى أن المنطقة كانت مأهولة منذ العصر البرونزي (3300-1200 قبل الميلاد).

وأوضح البروفيسور نيك أنجيلوف، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة "هومبولت"، أن لهذا الاكتشاف أهمية بالغة كونه يُسلط الضوء على الشبكات المعقدة وهياكل السلطة في مقدونيا القديمة، لا سيما نظرا للموقع الاستراتيجي للمدينة على طرق التجارة المؤدية إلى القسطنطينية.

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مقدونيا كاليفورنيا إكتشاف أثري

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