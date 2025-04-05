أبرزها اكتشاف أثري جديد بمعبد الرامسيوم، حصاد السياحة والآثار خلال أسبوع

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة خلال الفترة من 29 مارس الماضي وحتي 4 أبريل الجاري.

استقبال 175 ألف زائر بالمواقع الأثرية والمتاحف في عيد الفطر

شهدت المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية إقبالًا كبيرًا من الزائرين المصريين والأجانب خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث زارها خلال أول وثاني أيام العيد ما يقرب من 175 ألف زائر مصري وأجنبي.

تعكس هذه الأعداد، زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية، كما تشير إلى حرص واهتمام الشعب المصري بجميع فئاته العمرية على زيارة أهم المواقع الأثرية للتعرف على تاريخه وحضارته العريقة، والاستمتاع والتنزه خلال عطلة عيد الفطر.

المتحف المصري الكبير ينظم عرض فني تراثي احتفالًا بعيد الفطر المبارك

وتحت عنوان "موكب حتحور" أقام المتحف المصري الكبير بالتعاون مع جمعية "تواصل" عرض فني تراثي احتفالًا بعيد الفطر المبارك، حيث ثمن وزير السياحة والآثار ما ينظمه المتحف من أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية تعمل على ربط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالمتحف مما يساهم في رفع الوعي السياحي والأثري لديهم.

وتضمن الموكب عرضًا للآلات الموسيقية التراثية واستعراضات أكروباتية بأزياء تراثية مستوحاه من الحضارة المصرية القديمة بمشاركة 80 طالبا من مدرسة تواصل وبحضور عدد كبير من زائري المتحف.

اكتشافات أثرية جديدة بمعبد الرامسيوم بالأقصر

كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة، عن مجموعة من المقابر من عصر الانتقال الثالث، ومخازن تخزين زيت الزيتون والعسل والدهون، بالإضافة إلى ورش للنسيج والأعمال الحجرية، ومطابخ ومخابز، وذلك أثناء أعمال البعثة في محيط معبد الرامسيوم بالبر الغربي بالأقصر.

وأسفرت أعمال الحفائر داخل المعبد في الكشف عن أول نموذج لبيت الحياة "مدرسة علمية ملحقة بالمعابد الكبري" بالرامسيوم، كما تم العثور على مجموعة أخرى من المباني في الجهة الشرقية للمعبد يُرجح أنها كانت تستخدم كمكاتب إدارية.

وزارة السياحة والآثار تُشارك في قمة المتاحف 2025 بهونج كونج

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المتحف القومي للحضارة المصرية، لأول مرة، في فعاليات قمة المتاحف 2025 في هونج كونج بالصين، تحت شعار "الانطلاق إلى آفاق جديدة"، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تُعد خطوة هامة نحو تعزيز دورها الريادي في حماية التراث الثقافي العالمي.

تناولت القمة عدة موضوعات أساسية، من بينها بناء القدرات والتدريب في قطاع التراث الثقافي، وتبادل الأفكار حول حماية المتاحف من المخاطر المحتملة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى مناقشات حول استفادة المتاحف من التطورات التكنولوجية وصناعة السياحة، وتعزيز ممارسات الاستدامة، وتنمية الرفاهية المجتمعية، وتحقيق العوائد الاقتصادية.

متاحف الآثار بمختلف المحافظات تُسلط الضوء على أبرز مناسبات شهر أبريل

ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، تم اختيار قطع شهر أبريل، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.



ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، وأبرزها الاحتفال بيوم التراث العالمي والذي يوافق يوم 18 أبريل.

كما تعرض بعض المتاحف مجموعة من مقتنياتها التي تلقي الضوء على عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم 25 أبريل من كل عام، ويوم المخطوط العربى الموافق يوم 4 أبريل من كل عام.

ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار للغة العربية ورقمنة عدد من الحوليات

يتولى المجلس الأعلى للآثار حاليًا مشروع ترجمة ونشر كراسات لجنة حفظ الآثار العربية، إحدى أبرز المراجع العلمية المتخصصة في توثيق الآثار الإسلامية والعربية في مصر خلال أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، كما يقوم بتحويل جميع إصداراته العلمية من كتب ودوريات متخصصة إلى إصدارات رقمية، وذلك في إطار دوره كمؤسسة علمية وحفظ الآثار المصرية والتراث العلمي وإحياء مصادره.

كما يشمل المشروع رقمنة حوليات وملحق الحوليات للأعداد التكريمية، ومجلات كل من المتحف المصري ودراسات آثاريه إسلامية ومشكاة، وتحويلها إلى صيغ إلكترونية تفاعلية، مع العمل على إصدار كافة المطبوعات المستقبلية بشكل رقمي مع طباعة عدد قليل للمكتبات للاطلاع.

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