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خارج الحدود

واشنطن بوست تنشر تفاصيل حول انفجار مقر للأمم المتحدة بغزة

انفجار مقر للأمم
انفجار مقر للأمم المتحدة بغزة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر قولها: الانفجار بمقر تابع للأمم المتحدة بغزة الشهر الماضي ناجم عن قذيفتي دبابة إسرائيلية.

واشنطن بوست تنشر تفاصيل حول انفجار مقر للأمم المتحدة بغزة

وقالت المصادر: استهداف مقر الأمم المتحدة في 19 مارس جاء بعد إنهاء إسرائيل هدنة استمرت شهرين.

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 وأضافت: الموظفون الأمميون كانوا يتفقدون الأضرار بالمقر وسط غزة بعد قصف إسرائيلي.

وأدى انفجار الشهر الماضي بالمقر الأممي بغزة  لقتل عامل إغاثة أوروبي وإصابة 5 موظفين دوليين.

 

وتشبه الأضرار بالمقر الأممي بغزة  آثار قذائف دبابات إسرائيلية من نوع "إم 339" شديدة الانفجار.

وعلى بعد ميلين من المقر المستهدف بغزة أظهرت صور أقمار صناعية دبابة ميركافا و3 مركبات إسرائيلية.

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إسرائيل غزة دبابات إسرائيلية

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