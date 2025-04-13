واشنطن بوست تنشر تفاصيل حول انفجار مقر للأمم المتحدة بغزة

قمة مصرية قطرية بالدوحة.. السيسي وتميم يبحثان تعزيز التعاون في شتى المجالات.. يناقشان تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.. وشراكة قوية تجمع القاهرة والدوحة