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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50944 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت  وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد،  عن  ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و944 شهيدا، و116 ألفا و156 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسون خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

تكدس مئات الجرحى خارج مستشفى الشفاء الطبي 

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

وأشارت إلى أن الاحتلال بعد إخراجه مستشفى المعمداني عن الخدمة يوصل رسالة بأنه لا مكان آمن. 

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11 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

خروج مستشفى الشفاء الطبي عن الخدمة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج المستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال

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11 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

مئات الجرحى يتكدسون خارج مستشفى الشفاء بقطاع غزة

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