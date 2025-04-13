الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

القوات الروسية تعلن تحرير بلدة في دونيتسك

دونيتسك الروسية،
دونيتسك الروسية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك.


وقالت وزارة  الدفاع في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات ’المركز‘ قرية إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة إف-16 أوكرانية، و8 قنابل من طراز جدام و7 صورايخ من طراز هيمارس و207 مسيرة أوكرانية".

وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة ’الغرب‘ الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية"، في مناطق عدة من خاركيف ودونيتسك، وخسرت قوات كييف أكثر من 260عسكريا، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أنها أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "إف-16" أمريكية الصنع.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت مقاتلة إف-16 تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة "إف-16" أوكرانية، و8 قنابل من طراز "جدام" و7 صواريخ من طراز "هيمارس" و207 طائرات مسيرة أوكرانية".

وكانت الخدمة الأوكرانية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلت في وقت سابق عن مصادر حكومية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة "إف-16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.

وهذه هي ثاني طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" يتم إسقاطها، بعد الأولى التي سقطت في حادث في الصيف الماضي.

 

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