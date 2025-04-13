بعد التهديدات الأمريكية للصين وتنفيذ هذه التهديدات بالفعل بمضاعفة الرسوم الجمركية على صادراتها للسوق الأمريكي اتخذ ترامب خطوة إلى الوراء فقام بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية من الصين بعد سويعات قليلة!

وجاء ذلك بعد أن ردت الصين بإجراءات انتقامية ورفعت الرسوم الجمركية على إصواتهم الأمريكية لها إلى 125 في المائة.. لقد انتظر ترامب أن تأتيه الصين خاضعة تطلب منه التفاوض حول الرسوم الجمركية والتجارة بينهما ومصير شركة التكنيك الصينية.. ولكن ذلك لم يحدث.

بل ردت الصين الضربة الأمريكية بمثلها ولم تُتراجع أو تقدم تنازلات، بل أصرت على أن تمضى كما قالت بقوة على قرارات ترامب، والذى تراجع هو ترامب نفسه صاحب التهديدات للصين بالويل والثبور وعظائم الأمور.

وهذا المسلك التراجعي لترامب لانتصر على مجال التجارة أو الاقتصاد وحده إنما اتسع ليشمل السياسة أيضا.. فها هو يجزم بأن مباحثات بلاده مع إيران في سلطنة عمان ستكون مباشرة، بينما تمت هذه المباحثات عبر الوسيط العماني ولم تكن مباشرة والوفدان الامريكى والإيرانى تصافحا فقط في بداية المفاوضات!

وأيضًا بالنسبة لغزة أكد ترامب أن مصر والأردن ستقبلان استقبال وتوطين أهل غزة منها، ولكن كلاهما ترفضان وبشدة تهجير أهل غزة بأى شكل حتى ولو سمى تهجيرا طوعيا.

وهذه كلها مظاهر للتخبط والارتجال الذي اتسمت به السياسات الأمريكية مؤخرا والتى تربك العالم كله وتثير الفوضى في جنباته.. فهذا يعنى أن ما يتخذه ترامب من قرارات لم يتم دراستها بشكل كافٍ ولذلك يؤجل تنفيذها أو يتراجع عنها.. ويعنى أيضا أن مؤسسات الدولة الأمريكية عاجزة وغير قادرة على أن تكبح جماحه في اتخاذ القرارات غير المدروسة وترشيد قراراته قبل إصدارها والإعلان عنها.



ولأن أمريكا الدولة الأكبر في العالم، خاصة اقتصاديا، فإن هذا التخبط ستكون له تداعياته على كل دول العالم، وهى بالمناسبة تداعيات سلبية وضارة ومؤذية للأسف الشديد.. فنحن نعيش في عصر اللايقين.

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