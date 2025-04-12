قبعة ترامب!

خاطبت وزيرة خارجية الصين الرئيس الأمريكي ترامب فقالت له: إن القبعة التى ترتديها ومكتوب عليها سنجعل أمريكا عظيمة مصنوعة في الصين"! أى أنها أرادت أن تقول له كيف ستجعل أمريكا عظيمة وما تستهلوكنه من سلع مصنوع لدينا.. إنكم تعتمدون علينا فيما تحتاجونه ولن تستطيعوا الإستغناء عنا مهما رفعت الرسوم الجمركية على صادراتنا لكم.. أنتم في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة لكم بذات القدر.. وإذا حجبنا منتجاتنا عنكم سوف تعانون وتشح السلع فى أسواقكم ويضطرب الاستهلاك!



وهذه لغة جديدة في الدبلوماسية الأمريكية وفى الممارسات الدولية الصينية الآن.. لقد ظلت الصين طوال السنوات الطويلة الماضية تصف نفسها بأنها دولة نامية رغم تحقيقها أعلى معدل للنمو الاقتصادى في العالم ولسنوات طويلة قفز بها إلى ثانى أكبر اقتصاد فيه..

كما ظلت الصين تنأى بنفسها عن الكثير من شؤون العالم ولا تزج بنفسها في مشاكله، وتنهج سياسة الانتظار والترقب إعتمادا على نهج سياسة النفس الطويل.. غير أن ذلك تغير وإنتهجت الصين سياسة المواجهة والرد على أمريكا، وكلما رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية ردت الصين بالمثل، مؤكدة أنها لن تقبل التهديد والابتزاز.



وبذلك يدخل العالم في مواجهة اقتصادية حادة بين صاحبي أكبر اقتصاد في العالم كله، وهذا ينذر بأخطار جمة على الاقتصاد العالمي سوف تطال كل دول العالم.. سوف يضطرب النمو الاقتصادي ويسود الركود الاقتصادي وتتعثر خطوط الإمداد بين الأسواق المختلفة وتمتد موجات التضخم ليصاب الاقتصاد العالمى بالركود التضخمى وهو أسوأ أنواع الركود بالطبع، ويفقد الكثيرون وظائفهم وترتفع معدلات البطالة.

كل ذاك سيداهمنا حتى إشعار آخر، وهذا الإشعار الآخر هو تراجع ترامب عن خوض الحرب التجارية التى أعلنها على العالم كله..

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