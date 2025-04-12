الكرملين ينتقد سحب دعوة صحفي روسي لحضور منافسة دولية في هولندا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن سحب دعوة المصور الصحفي في وكالة "تاس" الروسية ميخائيل تيريشينكو لحضور حفل توزيع جوائز للصور الصحفية في هولندا يتعارض مع المنطق السليم.

وقال بيسكوف: سحب الدعوة من المصور الصحفي "بالطبع يتعارض مع المنطق السليم وروح التضامن الصحفي".

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في مايو القادم، إلا أن منظمي المسابقة قالوا إنهم لم يتمكنوا من قبول تيريشينكو الذي دعي سابقا لحضور الحفل، متذرعين بما اسموه "زيادة التوترات في القارة الأوروبية".

وكانت صور تيريشينكو التي التقطها خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جورجيا قد فازت بالاختبار الإقليمي عن فئة "سلسلة الصور" وهي الآن تنافس غيرها على لقب "صورة العام" للصور الصحفية العالمية.

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