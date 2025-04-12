السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن حاولت إثبات حسن نواياها في مفاوضات مسقط

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن المفاوضات غير المباشرة مع الفريق الأمريكي اليوم في العاصمة العمانية مسقط، كانت بناءة وفي أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية 


وأضاف عراقجي : تحدثنا ما يقارب ساعتين ونصف بمساعدة وزير الخارجية العماني، وكان اجتماعا بنّاءا في أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.
 

وتابع: من المحتمل أن تعقد الجولة الثانية السبت القادم، والطرفان لا يرغبان في إطالة أمد المفاوضات والطرف المقابل حاول إثبات حسن نواياه في المفاوضات.
 

موعد الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

 

واستطرد: علينا أن نقيّم هذه الجولة في إيران خلال الأيام القادمة، ونسعي من الجولة الثانية تحديد تفاصيل ومحاور المفاوضات ومنها الجدول الزمني لها وفي الجولة القادمة سنعمل علي تحديد الإطار العام للمفاوضات المحتملة.


وترأس عراقجي الوفد التفاوضي الإيراني الذي أجرى اليوم في مسقط، مفاوضات غير مباشرة مع الفريق التفاوضي الأمريكي برئاسة، مبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.

وذكرت الخارجية الإيرانية أنه بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، "تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أثناء مغادرتهما المفاوضات".

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المفاوضات الأمريكية الإيرانية مسقط عباس عراقجي

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