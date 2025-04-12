السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

لقاء مباشر بين وزير الخارجية الإيراني ومبعوث ترامب عقب انتهاء المفاوضات

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني ومبعوث ترامب، فيتو

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات والملف النووي بوساطة سلطنة عمان، انتهت قبل دقائق.

لقاء مباشر بين عراقجي وويتكوف 

ونقلت وكالة "فارس" عن الخارجية الإيرانية قولها:  إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تبادلا وجهات النظر عبر وزير الخارجية العماني في أجواء بناءة ومحترمة. واتفق الطرفان على أن هذه المفاوضات ستتواصل الأسبوع المقبل.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية 

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أثناء مغادرتهما المفاوضات.

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