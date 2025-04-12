السبت 12 أبريل 2025
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منوعات

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الصين تطلق قمرا صناعيا
الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

أطلقت الصين صاروخ "Long March 3B" في 10 أبريل 2025 الساعة 16:47 بالتوقيت العالمي من مطار "شيتشانغ" الفضائي ليضع القمر الصناعي التجريبي للاتصالات "TJS-17" في المدار الجغرافي الثابت.

ووبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أصبح القمر الصناعي TJS-17 جزءا من مجموعة أجهزة فضائية يعتقد محللون أنها قادرة على تتبع الصواريخ وتفتيش الأقمار الصناعية الأخرى.

 

اختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة متعددة النطاقات

أكدت أكاديمية "شنغهاي" لتكنولوجيا الفضاء (SAST) المطورة للجهاز الفضائي نجاح المهمة، لكنها اقتصرت على وصف موجز، مشيرة إلى أن القمر الصناعي مخصص "لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة متعددة النطاقات".

ويتوافق غياب التفاصيل التقنية والصور مع السرية التقليدية لمشروع "TJS"، الذي يربطه المحللون الغربيون بمهام عسكرية، بما في ذلك الاستخبارات الإلكترونية، وتفتيش الأجسام المدارية، وأنظمة الإنذار المبكر.

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الصين المدار الجغرافي الثابت المدار الجغرافي الأقمار الصناعية

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