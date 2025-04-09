حركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء المراكز بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 1194 لسنة 2025 بتعيين 10 نواب جدد لرؤساء مراكز ومدن مشتول السوق وههيا وفاقوس وكفر صقر وديرب نجم والإبراهيمية وبلبيس ومنيا القمح والقنايات

تنظيم العمل بين 74 سكرتيري المراكز والمدن والأحياء

وإعادة توزيع وتنظيم العمل بين 74 من سكرتيري المراكز والمدن والأحياء ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمراكز ومدن مشتول السوق وههيا وأبو حماد وحي أول وفاقوس وكفر صقر والحسينية وديرب نجم والإبراهيمية وأبو كبير وأولاد صقر والزقازيق بلبيس ومنيا القمح والقنايات.

إنهاء تكليف 16 من القيادات

كما تضمن القرار إنهاء تكليف 16 من رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمراكز ( ههيا – فاقوس – ديرب نجم- أبو كبير – أولاد صقر – الزقازيق – بلبيس – منيا القمح ).

متابعة دقيقة لأداء السكرتارية

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء سكرتيري المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المذكرات المعروضة من رؤساء المدن

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى المذكرات المعروضة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء في هذا الشأن ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.

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