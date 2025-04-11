محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بالمواقف العمومية (صور)

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء سير وانتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وعبر خاصية الفيديو كونفرنس للاطمئنان على التزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس.

تحريك أسعار المواد البترولية

عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وهشام عبد المقصود مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

الأشمونى يتابع انتظام العمل بالمواقف العمومية ومحطات الوقود بالشرقية،فيتو

أكد محافظ الشرقية، أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

كلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديري إدارات التموين الفرعية بالمرور على محطات الوقود والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي وذلك حفاظًا على حقوق الدولة.

تكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

كما أعطى محافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير إدارة المرور ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمي الذي أقرته المحافظة.

الأشمونى يتابع انتظام العمل بالمواقف العمومية ومحطات الوقود بالشرقية،فيتو1

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة العمل داخل مواقف السيارات العمومية على مدار الساعة والتأكد من تركيب لوحات إرشادية كبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة واستغلال المواطنين.

الأشمونى يتابع انتظام العمل بالمواقف العمومية ومحطات الوقود بالشرقية،فيتو3

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت زيادة سعر المواد البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 15.75 جنيها لسعر لتر بنزين 80 و17.25 جنيها لسعر لتر بنزين 92 و19 جنيها لسعر لتر بنزين 95 فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 15.5 جنيها وسعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم لـ 200 جنيه, وسعر أسطوانة البوتاجاز لـ 400 جنيه.

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