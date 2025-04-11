من بحر البقر إلى غزة، صورة الطفلة الشهيدة شام محارب تلخص قصة النفس العربية المنكسرة

شام محارب، طفلة فلسطينية استشهدت، بعد أيام من معاناتها نتيجة بتر ذراعها جراء قصف للعدوان الإسرائيلي، استهدف منزلها في حي الشجاعية شرق غزة.

الطفلة شام محارب شهيدة الأمة العربية

فقدت الطفلة شام محارب شهيدة الأمة العربية، ذراعها في قصف الاحتلال لمنزله أسرتها فى حى الشجاعية بقطاع غزة، لم تتحمل الطفلة التى جاءت ورحلت عن عالمنا بدون أن تفهم سبب ما حدث لها، لم يتحمل جسدها البريء آثار الجروح العميقة والآلام القاسية، لتفارق الحياة تاركةً وراءها صورة تختزل معاناة أمة تحت القصف.

وكان قصف الاحتلال الإسرائيلي، تسبب فى استشهاد عدد من أفراد عائلتها، فيما نقلت الطفلة الشهيدة شام محارب إلى المستشفى بحالة حرجة، وخضعت لعملية بتر ذراعها لإنقاذ حياتها، إلا أن جسدها الصغير لم يقو على الآلم، ورحلت تاركة خلفها صورة تضاف إلى أرشيف نفس عربية منكسرة يشمل أطفال بحر البقر فى مصر التى حلت ذكراها الـ 55 مؤخرا، ومحمد الدرة وغيرهم من الأطفال الذين يصعب حصرهم.

استشهاد الطفلة الرضيعة (شام ابنة الطبيب عماد محارب) بعد بتر يدها إثر إصابتها بقصف الاحتلال بحي الشجاعية شرق غزة. pic.twitter.com/uF2hpV2utb — آصف ابن برخيا (@ryad82670975) April 11, 2025

يشار إلى أن صورة شام محارب عقب الإصابة، كانت قد تسببت فى مشاعر واسعة من الحزن والغضب، حيث بدت كرمز جديد للبراءة التي يدمرها العدوان.

أكثر من 50 ألف شهيد فى غزة

وارتفع عدد الشهداء جراء توالي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، إلى 50.912 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 115.981 جريحًا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

أطفال غزة، فيتو

وأكدت وزارة الصحية في غزة أن 1,542 شهيدًا و3,940 مصابًا سقطوا منذ 18 أذار/ مارس فقط، وذلك في ظل استمرار القصف العنيف على مختلف المناطق.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر القصف عن استشهاد 26 شخصًا، بينهم 6 جثامين انتُشلت من تحت الأنقاض، إضافة إلى 106 إصابات وصلت إلى المستشفيات التي تعاني بالفعل من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.

واستشهد 14 فلسطينيا، فجر اليوم الجمعة، بغارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة، ضمن الإبادة المستمرة منذ 18 شهرا، أغلبهم من عائلة واحدة.

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