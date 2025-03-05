الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

المجلس النرويجي للاجئين: أطفال غزة يموتون بردًا ومرضًا

اطفال غزة، فيتو
اطفال غزة، فيتو

أكد تقرير لوكالة أسوشيتيدبرس الأمريكية نقلا عن مستشارة الاتصالات بالمجلس النرويجي للاجئين، أن المعاناة في قطاع غزة تفوق الاحتمال وأن الأهالي والأطفال يعيشون ظروف بالغة القسوة والرعب.

 قطع إسرائيل الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من الإمدادات عن سكان غزة 

وذكر المجلس أن الأطفال في غزة يموتون بسبب البرد ونقص المعدات الطبية وعدم وجود ما يلزم  للصغار في مثل سنهم وأبسط وأقل القليل من المتطلبات.

وذكرت أسوشيتد برس أن قطع إسرائيل الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من الإمدادات عن سكان غزة أدى لارتفاع الأسعار بالقطاع.

وذكر تقرير أسوشيتد برس أن المنظمات الإنسانية تحاول توزيع المخزونات المتضائلة على الفئات الأضعف من سكان قطاع غزة في ظل إنه لا يوجد مخزون من الخيام بغزة أثناء تجميد المساعدات، لأن مساعدات المرحلة الأولى لم تكف لتلبية الاحتياجات.

تجميد المساعدات ستكون كارثية

من جانبها ذكرت منظمة اليونيسف بأنه ليس هناك كمية كافية من الإمدادات لتوزيعها في غزة ونتيجة تجميد المساعدات ستكون كارثية.

دخول المساعدات لغزة فورا

وأوردت أسوشيتد برس ما ذكرته  المنظمة الدولية للهجرة من إن لديها 22500 خيمة بمستودعاتها في الأردن بعد إعادة الحمولة إثر حظر الدخول.

كما أن لديها 6.7 طن من الأدوية تنتظر الدخول لغزة ما يؤكد ضرورة استئناف وصول المساعدات لغزة فورا.

 

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غزة الغذاء سكان غزة تجميد المساعدات إسرائيل

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