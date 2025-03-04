سيناتور أمريكي يهاجم حكومة نتنياهو: متطرفة، وتجويع أطفال غزة جريمة حرب

غزة ، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو المتطرفة أوقفت كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن "تجويع الأطفال جريمة حرب".

وكتب السيناتور الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس" اليوم الثلاثاء: "قال قادة الأمم المتحدة إن القانون الإنساني الدولي واضح: يجب السماح لنا بالوصول إلى غزة لتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة، نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات وإخراج الرهائن".

Netanyahu’s extremist government has halted ALL humanitarian aid into Gaza.



Starving children is a war crime.



UN leaders said: "International humanitarian law is clear: we must be allowed access to deliver vital lifesaving aid. We need to get aid in and the hostages out.” March 4, 2025

وفي الثاني من مارس الحالي أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح الأحد الماضي "بعد رفص حركة "حماس" مقترح ويتكوف".

وأكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".

كما حذرت الحكومة الإسرائيلية من أن استمرار رفض الحركة هذا المقترح سيؤدي إلى "عواقب إضافية"، مشددة على أن قرار وقف الإمدادات يأتي ردا مباشرا على تعنت "حماس".

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