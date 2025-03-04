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خارج الحدود

سيناتور أمريكي يهاجم حكومة نتنياهو: متطرفة، وتجويع أطفال غزة جريمة حرب

السيناتور الأمريكي،
السيناتور الأمريكي، فيتو

غزة ، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو المتطرفة أوقفت كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن "تجويع الأطفال جريمة حرب".

وكتب السيناتور الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس" اليوم الثلاثاء: "قال قادة الأمم المتحدة إن القانون الإنساني الدولي واضح: يجب السماح لنا بالوصول إلى غزة لتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة، نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات وإخراج الرهائن".

وفي الثاني من مارس الحالي أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح الأحد الماضي "بعد رفص حركة "حماس" مقترح ويتكوف".

وأكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".

كما حذرت الحكومة الإسرائيلية من أن استمرار رفض الحركة هذا المقترح سيؤدي إلى "عواقب إضافية"، مشددة على أن قرار وقف الإمدادات يأتي ردا مباشرا على تعنت "حماس".

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غزة السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قطاع غزة اكس

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