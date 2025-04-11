الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

قناة عبرية: إسرائيل تطالب بالإفراج عن 11 أسيرا حيا لوقف عدوانها على غزة

عملية تبادل الأسرى،
عملية تبادل الأسرى، فيتو

نقلت قناة i24 الإسرائيلية عن مسئول كبير قوله: إن حكومة بنيامين نتنياهو طالبت بإفراج المقاومة عن 11 أسيرا حيا لوقف الحرب على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه تم إبلاغ عائلات الأسرى لدى المقاومة عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات، ومن الممكن حدوث انفراجة خلال أيام.

حكومة نتنياهو تبلغ عائلات الأسرى عن تقدم بالمفاوضات

 

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن ترامب أمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ترامب يمنح نتنياهو مهلة أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة

وذكرت الصحيفة أنه «بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية المحتجزين الـ59 الذين لا يزالون لدى حماس في غزة».

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نتنياهو غزة عائلات الأسرى ترامب

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