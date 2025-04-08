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خارج الحدود

استشهاد 19 فلسطينيًّا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

استشهد 19 فلسطينيا وأصيب العشرات في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على غزة، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن الدفاع المدني في القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني: إن بين القتلى عددا من الأطفال "جراء الغارات الدموية" التي شنتها القوات الإسرائيلية.

وأوضح أنه تم نقل 4 من الشهداء على الأقل إثر غارة إسرائيلية فجر الثلاثاء قرب مبنى السفينة المدمر بمنطقة السودانية في شمال غرب مدينة غزة.

وأضاف أنه جرى نقل 6 شهداء خرين "بينهم أشلاء" وعدد من المصابين جرّاء قصف طائرات إسرائيلية فجر اليوم لمنزل في بلدة  في شمال قطاع غزة.

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فلسطين سلاح الجو الإسرائيلي ​​قطاع غزة ​غزة

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