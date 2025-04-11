الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

ماكرون: يجب وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية 

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة: إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور.

ماكرون: لابد من حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لابد من حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على حل الدولتين وباريس تؤيد الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم".

وتابع الرئيس الفرنسي: يجب أن يكون المؤتمر المقرر عقده في يونيو لبحث حل الدولتين نقطة تحول.

وبالأمس الخميس، قال وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو: إنه لا يمكن استمرار الوضع بغزة على ما هو عليه، ويجب استئناف المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين.

فرنسا تطالب بوقف الحرب في غزة 

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: يجب نزع سلاح حماس وإبعادها عن حكم غزة، مشيرا إلى أن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيأتي من خلال حل الدولتين.

وفي السياق ذاته، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتواصل الولايات المتحدة، مع حركة حماس بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

 

 

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ماكرون غزة باريس فرنسا الرئيس الفرنسي

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