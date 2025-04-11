الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

طائرة مجهولة تخترق الأجواء الأردنية، وتحذير عاجل من الجيش إلى المواطنين (فيديو)

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

اخترقت طائرة مسيرة مجهولة المصدر، اليوم، الأجواء الأردنية وسقطت فوق منطقة ماعين فى محافظة مأدبا.

طائرة مسيرة تخترق الأجواء الأردنية 

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.

وأوضح المصدر، أن سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، ولم يحدث الحريق أي ضرر بالأرواح، مشيرًا إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق، وبدأت بفحص موقع الحادثة.

القوات المسلحة الأردنية تحذر المواطنين 

وأهابت القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم الاقتراب من الموقع، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه، لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معه حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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طائرة مسيرة الأجواء الأردنية ماعين محافظة مأدبا المجال الجوي الأردني القوات المسلحة الأردنية

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