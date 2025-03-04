ملك الأردن: ندعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني

قال ملك الأردن عبد الله الثاني: نؤكد دعم خطة واضحة لـإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني، ونؤكد دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح بما يخدم الفلسطينيين.

وتابع خلال كلمته بالقمة العربية الغير عادية التي تستضيفها مصر: دعم بلاده إعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني، حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشددًا على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار بـ غزة.



وأكد: أن منع إدخال المساعدات إلى غزة مخالف للقانون الدولي.

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