الأردن: الدمار في غزة يفوق الوصف وأرقام الضحايا الأكبر في التاريخ المعاصر

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نعمل معا لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان الأمن والاستقرار للمنطقة".

الأردن تحذر من استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني

وأضاف أيمن الصفدي: "أولوياتنا الأولى تتمثل في وقف المذبحة والجنون الإسرائيلي بقطاع غزة الدمار في القطاع يفوق الوصف وأرقام الضحايا والخسائر هي الأكبر في التاريخ المعاصر".

وتابع: "نرى نمطا جديدا من التصعيد الإسرائيلي حيث يسعى الاحتلال لتحقيق انتصار استراتيجي في غزة والضفة الغربية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لن يجلب الاستقرار للمنطقة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 26 شهيدا و106 مصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

منظمة الصحة: مخزون الأدوية في غزة وصل إلى مستويات خطيرة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مخزونات الأدوية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات منخفضة وخطيرة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية.

الصحة العالمية تدعو إلى الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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