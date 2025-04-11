الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأردن: الدمار في غزة يفوق الوصف وأرقام الضحايا الأكبر في التاريخ المعاصر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نعمل معا لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان الأمن والاستقرار للمنطقة". 

الأردن تحذر من استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني

وأضاف أيمن الصفدي: "أولوياتنا الأولى تتمثل في وقف المذبحة والجنون الإسرائيلي بقطاع غزة الدمار في القطاع يفوق الوصف وأرقام الضحايا والخسائر هي الأكبر في التاريخ المعاصر".

وتابع: "نرى نمطا جديدا من التصعيد الإسرائيلي حيث يسعى الاحتلال لتحقيق انتصار استراتيجي في غزة والضفة الغربية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لن يجلب الاستقرار للمنطقة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 26 شهيدا و106 مصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

منظمة الصحة: مخزون الأدوية في غزة وصل إلى مستويات خطيرة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مخزونات الأدوية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات منخفضة وخطيرة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية.

الصحة العالمية تدعو إلى الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأردن وزير الخارجية الاردني غزة

مواد متعلقة

غزة على رأس المناقشات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الكويتي بأنطاليا

السيسي وملك الأردن يؤكدان أهمية التنسيق المشترك بشأن الوضع بغزة والضفة الغربية

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

لحظة تدخل قوات الحراسة في مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

رد جديد من الزمالك حال رفض زيزو المثول للتحقيق

منوعات

المزيد

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية