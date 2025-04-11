التعاون يتعادل مع الأخدود 1/1 في الدوري السعودي

تعادل فريق التعاون مع نظيره الأخدود بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الأمير بن عبد العزيز الرياضية في، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الأخدود عن طريق باسبوغوغ في الدقيقة 7، ثم تعادل التعاون عن طريق اللاعب سلطان مندشفي الدقيقة 79.

تشكيل التعاون ضد الأخدود

حراسة المرمي: عبد الرحمن الغامدي.

الدفاع: فهد خالد العبد الرزاق – وليد عبد الوخاب الأحمد – متعب المفرج – محمد الكويكبي.

الوسط: فهد الجميعة – سلطان فرحان.

إبراهيم الشعيل – عبد الملك غزاي الحربي – لوكاس تشافيز.

الهجوم: عبد الفتاح آدام.

تكشيل الأخدود ضد التعاون

حراسة المرمي: باولو فيتور.

الدفاع: ياسين عطية الزبيدي – مهند القيضي – سعيد الربيعي – نايف عسيري – عوض خميس.

الوسط: سافيور جودوين – سيباستيان بيدروزا – بيتروس – كريستيان باسوغوغ.

الهجوم: صالح آل عباس.

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