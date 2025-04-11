الدوري السعودي، الأهلي يفوز على الرائد بثنائية

فاز فريق الأهلي السعودي على نظيره الرائد بهدفين دون رد من مباراة الفريقين بالجولة 27 في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية

أحرز هدف التقدم للأهلي كيسيه من ضربة جزاء في الدقيقة 28، وأضاف جابريل فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ترتيب أهلي جدة والرائد في الدوري السعودي

ويتواجد الأهلي في المركز في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة.

في حين يأتي الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة

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