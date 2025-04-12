السبت 12 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

النائب ياسر عمر: الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب التأخر فى إعداد قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية والمحليات ليست فى محلها ( حوار 3 - 3)

وكيل لجنة الخطة والموازنة
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، فيتو

>>  التأخير يأتى بسبب حرص الحكومة على التأنى فى دراسة مشروعات القوانين بشكل جيد


>> ماحدث في قانون التصالح سببه عدم تدريب الموظفين المختصين على التطبيق السليم لنصوصه

 

فى الوقت الذى يتم فيه تمرير مجلس النواب لقوانين مهمة؛ ربما لا تنال حقها من البحث والمناقشة والدراسة.. فإن هناك قوانين أخرى أكثر أهمية وشعبية، يترقبها الناس من دورة برلمانية إلى أخرى، ورغم ذلك يتم غض الطرف عنها وتجاهلها وإعادتها إلى غياهب الأدراج والنسيان.

 

هذه المفارقة الغريبة تطرح العديد من التساؤلات المشروعة والمنطقية، أبرزها: لماذا يتردد مجلس النواب فى إسدال الستار على قوانين مثل: الإيجار القديم والأحوال الشخصية والوحدة المحلية، ويلجأ إلى ثنائية التسويف والماطلة؟



هل هناك مبررات لذلك التسويف وتلك المماطلة، لا نعلمها، ويعلمها النواب دون غيرهم، أم إن هناك أسرارًا أخرى تتطلب الانتظار والدراسة والتدقيق؟
 

"فيتو" أجرت اشتباكًا صحفيًا ومواجهة برلمانية بين ثلاثة من النواب البارزين؛ حيث أدلى كل منهم بدلوه ورأيه ووجهة نظره.. فإلى تفاصيل الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة الحوارات الثلاثة:
 

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر إن تأخر الحكومة فى إعداد مشروعات القوانين يأتى بسبب حرصها على التأنى فى دراستها بشكل جيد، وإعدادها بشكل مكتمل لاسيما أنها مشروعات قوانين هامة وتمس شريحة كبيرة من المواطنين، وسيكون لها تأثير عليهم.

 

وتابع عمر فى حوار لـ فيتو: أرى أن الحكومة من حقها التأنى فى إعداد التعديلات اللازمة، مثمنًا إقرار مجلس النواب خلال جلساته العامة بدور الانعقاد الحالي، ثلاث مشروعات كبيرة رغم استغراقها وقتا طويلا فى إعدادها، وهى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل وقانون المسئولية الطبية.

 

*كيف ترى تأخر الحكومة فى إعداد عدد من مشروعات القوانين الهامة مثل الإدارة المحلية والأحوال الشخصية والإيجار القديم؟

أرى ان التأخير يأتى بسبب حرص الحكومة على التأنى فى دراسة مشروعات القوانين بشكل جيد، وإعدادها بشكل مكتمل لاسيما وأنها قوانين هامة وتمس شريحة كبيرة من المواطنين، وسيكون لها تأثير كبير عليهم.

وأستشهد هنا فى حديثى، بما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، من إقرار ثلاث مشروعات كبيرة خلال جلساته العامة وهى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل وقانون المسئولية الطبية، وهى كانت مشروعات قوانين يتم دراستها بتأن لدى الحكومة خلال السنوات الماضية، ولكن عندما جاءت إلى المجلس فكانت جيدة فى صورتها النهائية وتم مناقشتها والتوافق عليها من مختلف الجهات المعنية بها، وبالتالى أرى أن ذلك إنجاز كبير، بإقرار تلك القوانين الهامة.

*ولكن هناك من يرى أن تأخر الحكومة فى تقديم رؤيتها بشأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب أو غيرها من التعديلات التى ينتظرها المجلس، يعد معوقا لدور المجلس؟

لا أتفق مع ذلك، ولا يمكن أن نصف ذلك بأنه معوق للمجلس، فهناك علاقة تعاون جيدة بين المجلس والحكومة فى تشريع القوانين، وبالتالى تقوم الحكومة بإعداد التعديلات اللازمة وتقديمها للمجلس فى صورتها المكتملة والمناسبة،

بالإضافة إلى طرحها للحوار المجتمعى، سواء قبل إحالتها للبرلمان أو بعد إحالتها، مثلما حدث فى مشروع قانون المسئولية الطبية حيث كانت هناك آراء غاضبة فى البداية ثم شهدت الجلسات العامة توافق الجميع على المنتج النهائى من مشروع القانون.

وبالتالى أرى أن الحكومة من حقها التأنى فى إعداد التعديلات اللازمة لاسيما وأن مشروعات القوانين تتعلق بموضوعات هامة يتطلب دراستها بشكل جيد.

*وبماذا تفسر إجراء عدد من التعديلات على حزمة من القوانين فى وقت قصير، مثل التصالح فى مخالفات البناء؟

ذلك سبق وحدث نتيجة اللائحة التنفيذية للقانون وعدم تدريب الموظفين المختصين على التطبيق السليم لنصوص القانون، وهو ما تم علاجه فى التعديلات الأخيرة.

*وكيف ترى الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب التأخر فى إعداد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية والابجار القدبم؟

أرى انها ليست فى محلها، لاسيما وأن هناك خطوات نحو إعداد هذه المشروعات، مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى تم تشكيل لجنة قضائية بتوجيهات من رئيس الجمهورية لإعداد مشروع قانون جديد، بشكل يتماشى مع واقع المجتمع ويعالج تشوهات القانون الحالي.

وأرى أن مثل تلك القوانين هامة جدا وتهم كل بيت مصرى، وبالتالى تحتاج إلى دارسة متأنية ودقيقة.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
 

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