السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة العادية، أشهر وأسهل وصفات

طريقة الكيكة العادية
طريقة الكيكة العادية

طريقة عمل الكيكة العادية، من أشهر وصفات الكيك التي قد يجدها البعض سهلة، إلا أن الكثير من الزوجات الحديثات، يبحثن عن طريقة عمل الكيكة العادية، والتي تصلح لتحلية مسائية مميزة مع أي مشروب ساخن في هذا الجو شديد البرودة.
 

طريقة عمل البان كيك، وصفة غربية سريعة التحضير لإفطار أطفالك

لعشاق الشوكولاتة، طريقة عمل المولتن كيك باحترافية


وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الكيكة العادية، بوصفتين مختلفتين، وبمكونات مختلفة، إحداهما الكيكة البسيطة بالمكونات البسيطة التي اعتادت الكثير من ستات البيوت عملها، والأخرى بإضافة الحليب المكثف المحلى، وكلاهما ناجحتين، والنتائج مضمونة.

كما يمكنك إعدادهما في أقل وقت وبأقل مجهود، وبتكاليف أقل، ويمكنك تقديمها لأفراد الأسرة مع العصائر أو الشاي، وخاصة للأطفال الصغار، بدلا من شراء الحلويات الجاهزة، والمليئة بالمواد الحافظة والألوان الصناعية الضارة بالصحة.


طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

الكيكة السريعة
الكيكة السريعة

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، وطعمها سيكون مميزا وخفيفا، وسيعشقها أطفالك، كما يمكنك عملها في الحفلات والمناسبات الخاصة، وبأطعم مختلفة، كالبرتقال أو الشوكولاتة.


مقادير عمل الكيكة العادية الهشة:

3 أكواب دقيق
2 كوب سكر
كوب زبدة مذابة وباردة أو زيت
6 بيضات
فانيليا
كوب إلا ربع لبن
باكو بيكنج بودر
ذرة ملح

 

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

تخلط جميع المكونات في الخلاط، (ماعدا الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح).
يصب الخليط على الدقيق والبيكنج بودر، ويتم التقليب بالملعقة أو المضرب اليدوي حتى يتجانس.
يصب المزيج في 2 قالب من قوالب الكيك الانجليزي، ويخبز في درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 35 دقيقة.
لعمل كيكة بالبرتقال يستبدل اللبن الحليب بعصير البرتقال، ويضاف ملعقة كبيرة بشر برتقال
لعمل كيكة شيكولاتة يقلل ربع كوب من الدقيق، ويستبدل بالكاكاو.

 

طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى

كيكة بالحليب المكثف
كيكة بالحليب المكثف

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى، والذي لن يستغرق تحضيرها الدقائق المعدودة، كما أن سيعشق طعمها أطفالك الصغار بشكل خاص، كما يمكنك تقديمها لضيوفك في مختلف المناسبات.

 

مكونات عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى:

4 بيضات
علبة حليب مكثف محلي 
1/4 كوب زبدة ذائبة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقه صغيره فانيليا
كوب وربع دقيق

طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى:

قومي بخفق كلا من البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبدة المذابة.
ضيفي البيكنج بودر والدقيق وامزجيهم جيدا.
احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.
تخبز علي درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقة.
بعد خروجها من الفرن تترك حتى تبرد ثم تقطع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكيكة العادية الهشة طريقة عمل الكيكة العادية طريقة عمل الكيكة العادية باحترافية طريقة عمل الكيكة العادية الهشة طريقة الكيكة العادية

مواد متعلقة

طريقة عمل كيكة الذرة بالبرتقال، تحلية مميزة بأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الرواني، لذيذة وسهلة التحضير

اصنعي التورتة بنفسك، طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الاحترافية

طريقة عمل كيكة جوز الهند بصوص الحليب
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية

منوعات

المزيد

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

البسلة تبدأ من 9 جنيهات، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

المزيد
الجريدة الرسمية