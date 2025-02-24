الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

كيفية التخلص من البثور حول الشفتين بالمنزل

بثور الفم، فيتو
بثور الفم، فيتو

 مثل البثور الأخرى، تظهر بثور الشفاه عادة ما يكون بسبب انسداد المسام أو الالتهاب، وقد تظهر في زوايا من الفم أو على طول خط الشفاه، وقد يلاحظ الشخص ظهور رأس أبيض أو رأس أسود أو حتى نتوء أحمر ملتهب.

تتضمن الأسباب الأخرى لظهور البثور على خط الشفاه ما يلي:

الأطعمة التي تهيج الجلد على الشفتين وحولها.

منتجات الشفاه مثل أحمر الشفاه أو ملمع الشفاه أو بلسم الشفاه.

التوتر.

العرق.

الأوساخ.

وقد يكون لدي الشخص أيضًا حالة كامنة مثل الوردية، والتي يمكن أن تسبب ظهور بثور صغيرة حول منطقة الشفاه. يُعرف هذا باسم التهاب الجلد حول الفم، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

توجد الكثير من النهايات العصبية في المنطقة. والشفتين لها نهايات عصبية حساسة للغاية ويميل الجلد في تلك المنطقة إلى أن يكون أرق، لذلك يسبب ظهور آي بثور فيها ألم.

الخطأ الشائع هو الاعتقاد بأن بثرة الشفاه هي قرحة باردة، لكن قرحة البرد عبارة عن مجموعة من البثور الصغيرة المملوءة بالسوائل. قد تشعر بألم ووخز مع قرحة البرد.

كيفية التخلص من البثور على الشفاة

بيروكسيد البنزويل

سواء كان منظفًا أو لوشنًا أو كريمًا، منتجات للعناية بالبشرة التي تحتوي على بيروكسيد البنزويل. يمكن أن يساعد هذا المكون الشائع الموجود في منتجات العناية بالبشرة في فتح المسام، وكذلك قتل البكتيريا الكامنة في البثور.

حمض الساليسيليك

يمكن البحث عن منتج للعناية بالبشرة يحتوي على 2% من حمض الساليسيليك. يساعد المكون، المستخدم عادةً لعلاج حب الشباب، في علاج الالتهاب وتجفيف البثور.

الحرارة والثلج

في اليوم الأول من ظهور البثور على الشفتين، يمكن ان يساعد وضع الثلج أو كمادات باردة على المنطقة لمدة 10 إلى 15 دقيقة في تخفيف أي ألم أو تورم. ويمكن أيضًا استخدام كمادات دافئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مما قد يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة ويساعدها على الشفاء.

الأدوية الموصوفة طبيًا

إذا لم تنجح العلاجات المتاحة دون وصفة طبية أو كان الشخص يعاني من ظهور حبوب الشفاه بشكل متكرر، فقد يرغب في سؤال مقدمي الرعاية الصحية عن خيارات أخرى، وتشمل بعض الخيارات الموصوفة المضادات الحيوية عن طريق الفم أو الأدوية الموضعية الموصوفة طبيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البثور على خط الشفاه بثرة الشفاه كيفية التخلص من البثور على الشفاة التهاب الجلد العناية بالبشرة حب الشباب حمض الساليسيليك ظهور البثور علاج حب الشباب منتجات العناية بالبشرة

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

محمد هاني يعود لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية