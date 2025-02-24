كيفية التخلص من البثور حول الشفتين بالمنزل

مثل البثور الأخرى، تظهر بثور الشفاه عادة ما يكون بسبب انسداد المسام أو الالتهاب، وقد تظهر في زوايا من الفم أو على طول خط الشفاه، وقد يلاحظ الشخص ظهور رأس أبيض أو رأس أسود أو حتى نتوء أحمر ملتهب.

تتضمن الأسباب الأخرى لظهور البثور على خط الشفاه ما يلي:

الأطعمة التي تهيج الجلد على الشفتين وحولها.

منتجات الشفاه مثل أحمر الشفاه أو ملمع الشفاه أو بلسم الشفاه.

التوتر.

العرق.

الأوساخ.

وقد يكون لدي الشخص أيضًا حالة كامنة مثل الوردية، والتي يمكن أن تسبب ظهور بثور صغيرة حول منطقة الشفاه. يُعرف هذا باسم التهاب الجلد حول الفم، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

توجد الكثير من النهايات العصبية في المنطقة. والشفتين لها نهايات عصبية حساسة للغاية ويميل الجلد في تلك المنطقة إلى أن يكون أرق، لذلك يسبب ظهور آي بثور فيها ألم.

الخطأ الشائع هو الاعتقاد بأن بثرة الشفاه هي قرحة باردة، لكن قرحة البرد عبارة عن مجموعة من البثور الصغيرة المملوءة بالسوائل. قد تشعر بألم ووخز مع قرحة البرد.

كيفية التخلص من البثور على الشفاة

بيروكسيد البنزويل

سواء كان منظفًا أو لوشنًا أو كريمًا، منتجات للعناية بالبشرة التي تحتوي على بيروكسيد البنزويل. يمكن أن يساعد هذا المكون الشائع الموجود في منتجات العناية بالبشرة في فتح المسام، وكذلك قتل البكتيريا الكامنة في البثور.

حمض الساليسيليك

يمكن البحث عن منتج للعناية بالبشرة يحتوي على 2% من حمض الساليسيليك. يساعد المكون، المستخدم عادةً لعلاج حب الشباب، في علاج الالتهاب وتجفيف البثور.

الحرارة والثلج

في اليوم الأول من ظهور البثور على الشفتين، يمكن ان يساعد وضع الثلج أو كمادات باردة على المنطقة لمدة 10 إلى 15 دقيقة في تخفيف أي ألم أو تورم. ويمكن أيضًا استخدام كمادات دافئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مما قد يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة ويساعدها على الشفاء.

الأدوية الموصوفة طبيًا

إذا لم تنجح العلاجات المتاحة دون وصفة طبية أو كان الشخص يعاني من ظهور حبوب الشفاه بشكل متكرر، فقد يرغب في سؤال مقدمي الرعاية الصحية عن خيارات أخرى، وتشمل بعض الخيارات الموصوفة المضادات الحيوية عن طريق الفم أو الأدوية الموضعية الموصوفة طبيًا.

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