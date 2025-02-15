العلاجات الطبية والطبيعية لآثار حب الشباب

يمكن أن يترك حب الشباب آثار وندبات على الوجه ومناطق أخرى، ومع ذلك، يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية والعلاجات المتاحة دون وصفة طبية والعلاجات الطبية في إزالة ندبات البثور.

تتضمن خيارات إدارة حب الشباب وتقليل ظهور الندبات العلاجات الطبيعية والعلاجات المتاحة دون وصفة طبية والعلاجات الطبية.

تعتمد الخيارات على نوع ومدى الندبات وتشمل التقشير الكيميائي، مثل حمض الساليسيليك والريتينويدات والكريمات الأخرى، أو العلاج بالليزر، أو الجراحة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

العلاجات المتاحة دون وصفة طبية

يمكن أن تساعد العلاجات المختلفة المتاحة دون وصفة طبية في تقليل ظهور ندبات حب الشباب، وقد تكون المنتجات التي تحتوي على المكونات التالية مفيدة.

حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك مركب طبيعي يستخدم في منتجات العناية بالبشرة المصابة بحب الشباب، وتساعد مقشرات حمض الساليسيليك على إزالة الأوساخ وخلايا الجلد والحطام الآخر الذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب من مسام الجلد.

تقترح المراجعات استخدام منتج تقشير يحتوي على 30% من حمض الساليسيليك وتطبيقه من ثلاث إلى خمس مرات كل 3 إلى 4 أسابيع.

ويساعد في تقليل التورم وتغير اللون في المنطقة، مما قد يقلل من ظهور الندبات، ويمكن أن يساعد حمض الساليسيليك في علاج جميع أنواع الآثار.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة إجراء اختبار رقعة على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على الوجه بالكامل، لأنه قد يسبب الجفاف أو التهيج.

الريتينويدات

قد تساعد بعض الريتينويدات الموضعية في التخلص من آثار حب الشباب، كما أن الرتينويدات الموضعية تعمل على منع الالتهاب وتقليل آفات حب الشباب وتسريع تجديد الخلايا.

كما تساعد الرتينويدات في تفتيح ندبات حب الشباب شديدة التصبغ، بما في ذلك تلك الموجودة لدى الأشخاص ذوي درجات البشرة الداكنة.

من المهم ملاحظة أن الرتينويدات يمكن أن تجعل الجلد حساسًا للشمس، ويجب على أي شخص يستخدم الرتينويدات لعلاج حب الشباب أو الندبات ارتداء واقي من الشمس في الهواء الطلق.

أحماض ألفا هيدروكسي

يمكن أن تساعد أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) في زيادة معدل تجديد الجلد لخلاياه، ويوصي بعض الأطباء بأحماض ألفا هيدروكسي لعلاج حب الشباب وتقليل ظهور ندبات حب الشباب.

أحماض ألفا هيدروكسي هي شكل خفيف من الأحماض التي تكشط الطبقة الخارجية من الجلد لتكشف عن بشرة جديدة نضرة تحتها، وقد تساعد هذه العملية في تقليل فرط التصبغ بسبب الندبات.

يحدث تورم وحرق وحكة بتركيزات عالية، من الأفضل التحدث مع طبيب قبل تجربة أحماض ألفا هيدروكسي، ويمكن أن يساعدوا في تحديد أفضل قوة للاستخدام.

حمض اللاكتيك

حمض اللاكتيك هو نوع من أحماض ألفا هيدروكسي، ويمكن أن يعمل كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة، ويساعد في تقليل ظهور الندبات وتنعيم البشرة.

تذكر إحدى المراجعات لأشخاص يعانون من ندبات حادة للعلاج بمنتج يحتوي على 92% من حمض اللاكتيك، وكان هناك تحسن بنسبة تزيد عن 75% لدى شخص واحد، و51-75% لدى ثلاثة أشخاص، و26-50% لدى شخصين، و1-25% لدى شخص واحد.

قد يساعد حمض اللاكتيك أيضًا في تفتيح الأنسجة الندبية الداكنة، على الرغم من أنه يمكن أن يسبب فرط التصبغ، وقبل استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض اللاكتيك لعلاج ندبات حب الشباب، من الأفضل اختبارها على رقعة صغيرة من الجلد.

تحتوي العديد من المنتجات لعلاج حب الشباب على حمض اللاكتيك، وهو موجود أيضًا في خل التفاح المخفف، مما يجعله علاجًا أكثر طبيعية وفعالية من حيث التكلفة.

العلاجات الطبية لآثار حب الشباب

قد تساعد بعض العلاجات الطبية في تقليل آثار حب الشباب.

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يوصي بإجراء مناسب أو مجموعة من العلاجات اعتمادًا على نوع بشرة الشخص ومدى الندبات.

تتضمن الخيارات:

التقشير الكيميائي

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يوصي بتقشير مناسب لنوع بشرة الشخص وشدة حب الشباب والندبات.

أظهرت الدراسات أن حمض ثلاثي كلورو الأسيتيك (TCA) أدى إلى تحسن بنسبة 70% على الأقل في ندبات حب الشباب.

حقن الكورتيكوستيرويدات

قد تساعد حقن الكورتيكوستيرويدات في تليين وتسطيح أنسجة ندبات حب الشباب المرتفعة إذا كان لدى الشخص ندبات تضخمية أو جدرية.

يتكون العلاج عادة من سلسلة من الحقن، ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية إعطاء هذه الحقن في عيادته مرة كل بضعة أسابيع ومراقبة النتائج.

حشو الجلد

في بعض الأحيان، قد يوصي أطباء الأمراض الجلدية بحشو الأنسجة الرخوة لعلاج ندبات حب الشباب الضامرة، وتكون مفيدة بشكل خاص للندبات المتدحرجة والندبات التي تظهر على شكل عربة قطار.

تتضمن الخيارات:

منتجات تعتمد على الكولاجين

بولي ميثيل ميثاكريلات

حمض الهيالورونيك

بولي أكريلاميد

حمض بولي-L-لاكتيك

السيليكون

اعتمادًا على الحشو، قد يحتاج الشخص إلى تكرار العلاج بعد بضعة أشهر، على سبيل المثال، تدوم حشوات الهيالورونيك حوالي 3 أشهر، ولكن قد لا يحتاج السيليكون والبولي أكريلاميد إلى الاستبدال أبدًا.

العلاجات الطبيعية لآثار حب الشباب

يستخدم العديد من الأشخاص العلاجات الطبيعية للمساعدة في إزالة ندبات حب الشباب، ومع ذلك، وتشمل العلاجات المنزلية التي يستخدمها الناس تقليديًا لعلاج ندبات حب الشباب ما يلي:

زيت حبة البركة، الذي قد يساعد في توحيد لون الجلد

زيت ثمر الورد، الذي يساعد في تقليل تغير اللون في الندبات بعد الجراحة

العسل، الذي قد يساعد في التئام الجروح وتقليل الندبات المستقبلية

الصبار، الذي قد يعزز التئام الجروح بدون ندبات عند استخدامه مع عسل مانوكا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.