وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم للخرطوم ومؤسساتها الوطنية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الدكتور علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق، في ظل العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين، مشددًا على موقف مصر الداعم للسودان ومؤسساته الوطنية، وبذلها لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بالإضافة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية.

كما استعرض الوزير عبد العاطي أوجه انخراط مصر في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لدعم السودان، بما في ذلك ضمان استئناف أنشطته في الاتحاد الإفريقي.

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