إصابة العشرات وتدمير شاحنات تقل أسلحة وسيارات قتالية لـ"الدعم السريع" في الفاشر

شن الطيران السوداني خمس غارات جوية استهدفت أكثر من عشرة مواقع لمليشيا "الدعم السريع" داخل وفي محيط مدينة الفاشر وفي المحور الشمالي الغربي.

هلاك وإصابة العشرات من عناصر الدعم السريع

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الخميس، أن هذه العملية العسكرية السودانية أسفرت عن تدمير 3 شاحنات نقل جرارات و5 سيارات دفع رباعي (لاند كروزر)، وعربة محملة بالأسلحة والذخائر والإمدادات اللوجستية كانت متجهة نحو بلدة مليط بالفاشر.



وأكدت أن العملية التي قام بها الجيش السوداني أسفرت عن هلاك وإصابة العشرات من عناصر "الدعم السريع"، وإفشال مخططاتهم الهجومية على الفاشر.

مخازن أسلحة سرية لـ الدعم السريع داخل بعض المنازل والمنشآت الطرفية

وتواصلت عمليات التمشيط التي تنفذها قوات العمل الخاص والقوات المشتركة وكتائب الإسناد السودانية في عدد من أحياء الفاشر، حيث توصلت إلى مخازن أسلحة سرية لـ"الدعم السريع" داخل بعض المنازل والمنشآت الطرفية والاستيلاء على تلك الأسلحة، مع إفشال محاولات بعض عناصر تلك القوات للتسلل الى الفاشر.



وأفادت تقارير سودانية، أمس الخميس، بنزوح سكان منطقة خور الدليب الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة.

وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "النزوح يأتي في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا".

مقتل 12 شخصا ونزوح المئات

من جهتها، أعلنت شبكة أطباء ‎السودان، "مقتل 12 شخصا ونزوح المئات، إثر هجوم للدعم السريع على منطقة خور الدليب جنوب كردفان"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع، بسط سيطرتها على منطقة خور الدليب، وكشفت عن قتل 70 عنصرًا من الجيش السوداني.



واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.



وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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