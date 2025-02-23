الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية السودان: نتعرض لمؤامرة كبرى ونشكر مصر على مجهوداتها

وزير الخارجية السودانى،
وزير الخارجية السودانى، فيتو

قال وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، إن السودان ي يتعرض لمؤامرة كبرى. 

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشعب السودانى يقدر الجهود المصرية بشان السودان. 

وأوضح أن الشعب السودانى متواجد فى مصر والشعب المصرى متواجد فى السودان.

وأضاف: نقلت تحيات الفريق البرهان للرئيس السيسى. 

وشدد على وقوف السودان مع الشعب الفلسطيني مؤكدا عن رفض السودان تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. 

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وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي السودان مصر والسودان

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