الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

فرنسا تدعو لإدخال المساعدات وحماية المدنيين بغزة

وزير الخارجية الفرنسي،
وزير الخارجية الفرنسي، فيتو

قال وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، اليوم الخميس: إنه لا يمكن استمرار الوضع بغزة على ما هو عليه، ويجب استئناف المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين.

فرنسا تطالب بوقف الحرب في غزة 

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: يجب نزع سلاح حماس وإبعادها عن حكم غزة، مشيرا إلى أن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيأتي من خلال حل الدولتين.

وفي السياق ذاته، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتواصل الولايات المتحدة، مع حركة حماس بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ترامب يعترف بتواصل أمريكا مع حماس 

وتابع ترامب فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم، نتواصل مع إسرائيل وحماس ونقترب من استعادة الرهائن فى قطاع غزة.

ويتكوف يكشف عن بلورة صفقة أسرى جديدة

وكشف المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط الأوسط، ستيف ويتكوف، فى وقت سابق من اليوم، عن صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه تجري حاليا بلورة صفقة تبادل جدية للأسرى وأن الأمر مسألة أيام.

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غزة فرنسا حماس ترامب

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