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خارج الحدود

أبو عبيدة: نصف الأسرى الأحياء في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها وقررنا تركهم

أبوعبيدة، فيتو
أبوعبيدة، فيتو

أكد أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العكسري لحركة حماس، اليوم، أن نصف عدد الأسرى الأحياء يتواجدون حاليا في مناطق طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها مؤخرا.

القسام تترك نصف الأسرى في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها 

وأكد أبو عبيدة، أن كتائب القسام قررت الإبقاء على الأسرى الإسرائيليين في تلك المناطق ضمن إجراءات تأمين مشددة، رغم الخطر الكبير على حياتهم.

وكان القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، قد قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه لو كان تسليم الأسرى الإسرائيليين يضمن إيقاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرب الإبادة على قطاع غزة، لما ترددت الحركة لحظة في تسليمهم.

حماس لا تمانع أي صيغة لوقف العدوان على غزة 

وقال سامى أبو زهري، حينها في تصريحات صحفية، إن حماس "لا تمانع أي صيغة توقف الحرب وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لكنها ترفض الرضوخ لشروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تهدف إلى إلقاء سلاح المقاومة وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".

وأضاف أبو زهري، أن "نتنياهو يرفض التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، متوهما أنه قادر على استعادة أسراه من دون وقف إطلاق النار".

وأشار وقتها إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من رفض المضي قدما في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم الاثنين الماضى، إن إسرائيل اقترحت هدنة في غزة مقابل إطلاق سراح قرابة نصف من تبقى من الرهائن.

المئات يتظاهرون في الاحتلال للمطالبة بإعادة الأسرى

صحيفة إسرائيلية: الضغط العسكري يعرض حياة الأسرى بغزة للخطر

 

 

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أبوعبيده القسام نصف عدد أسرى الاسري الإسرائيليين

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