احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

شهدت إسرائيل مساء اليوم السبت، موجة احتجاجات جديدة حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسرى ومنددين بأداء حكومة بنيامين نتنياهو.

احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد الحكومة



وتحدث نائب وزير الأمن العام السابق، عضو الكنيست يوآف سيجالوفيتش، في المظاهرة مشيرا إلى تحركات الحكومة لتقويض الديمقراطية في هنغاريا، التي زارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع.

وقال: "هناك، في المجر اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضاء عطلة نهاية الأسبوع ضيفا على فيكتور أوربان. دولة إسرائيل في حالة حرب.. 59 أسيرا إسرائيليا محتجزون في أنفاق حماس منذ 547 يوما. وجنود الاحتياط يخدمون مئات الأيام".

وأضاف: "المجر نموذج نتنياهو: دولة غيرت وجهها من ديمقراطية إلى دولةٍ تآكل فيها النظام القضائي، وتغير الدستور، وانعدمت فيها استقلالية الإعلام - هذا هو نموذج نتنياهو".

وتابع: "في المقابل، فإن إسرائيل اليهودية والديمقراطية، كما وُصفت في إعلان الاستقلال، هي نموذجنا. أقول لنتنياهو من هذه المنصة: لن تكون دولة إسرائيل هنغاريا.. سافر نتنياهو وعلامة قابيل على جبينه، رئيس وزراء السابع من أكتوبر، وحكومة الدمار".

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