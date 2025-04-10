ترامب: نجني ملياري دولار يوميا بعد فرض الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس: إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد ولا مخاوف من التضخم.

ترامب: الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد ولا مخاوف من التضخم

وأضاف ترامب: نجني ملياري دولار يوميا وهو شيء لم يحدث من قبل وكل الدول تريد القدوم إلينا والتوصل إلى اتفاقيات تجارية".

وتابع: هناك مشاكل خلال العملية الانتقالية لكن النتيجة ستكون جيدة للغاية في نهاية المطاف ونراجع عقود تمويل الجامعات الأمريكية وسنعيد خطة بناء مجال صناعات السفن وسنقدمها للكونجر.

وأكد ترامب في حديثه اليوم الخميس: استعادنا 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا

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