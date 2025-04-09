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خارج الحدود

ماكرون: فرنسا تعترف بالدولة الفلسطينية في هذا الموعد

ماكرون،فيتو
ماكرون،فيتو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل.

وقال ماكرون في مقابلة على قناة "فرانس 5" "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا القرار لن يكون بهدف إرضاء أي طرف بعينه، بل لأنه "سيكون عادلا"، وفقا لما ذكره.

وأكد ماكرون في حديثه أنه يسعى لأن تكون فرنسا جزءا من الديناميكية الداعمة لهذا الاعتراف.

 

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فلسطين فرنسا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

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