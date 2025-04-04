الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

بين مصر وقطر والإمارات، مبعوث ترامب للشرق الأوسط يصل المنطقة الأسبوع المقبل

ستيف ويتكوف، فيتو
ستيف ويتكوف، فيتو

كشف مسئول مطلع، اليوم، أن المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، سيصل إلى الشرق الأوسط، مرجحا زيارته إلى مصر أو قطر، لاستكمال مساعيه لإطلاق سراح الأسرى.

ستيف ويتكوف يصل الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

وتابع، أن المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل، وسيلتقي في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" مع وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر، الذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي في قضية تبادل الأسرى وملف وقف إطلاق النار.

 

وبحسب المسئول، فإن ستيف ويتكوف قد يتوجه أيضا إلى مصر أو قطر، إذا حدثت تطورات في المفاوضات بشأن صفقة التبادل.

 

وتابع، أن ويتكوف التقى أمس بعائلات أسرى لا يزالون محتجزين في غزة، بالإضافة إلى أسرى تم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة الأخيرة، وأطلعهم على الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة جديدة.

تعويل على دفع حماس للتنازل والقبول بالشروط 

ووفق موقع واللا العبري، قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إنهم يأملون بأن تؤدي الاحتجاجات في قطاع غزة، إلى جانب الضغط العسكري، إلى دفع حماس نحو المزيد من المرونة، والموافقة على إطلاق سراح أكثر من خمسة أسرى أحياء مقابل استئناف وقف إطلاق النار.

 

يتزامن ذلك مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن هذا الشهر، وسط التوقعات بأن يسافر نتنياهو إلى واشنطن خلال عيد الفصح للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

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