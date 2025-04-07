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خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في واشنطن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي اجتماعًا مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فأن نتنياهو يبحث مع ويتكوف الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

 

وصول نتنياهو إلي الولايات المتحدة

ووصل نتنياهو، واشنطن أمس الأحد، معربًا عن أمله في أن إنه يأمل في أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على دولة الاحتلال، عندما يجتمع معه في واشنطن اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، لمناقشة قضايا عدة من بينها "التهديد الإيراني" والرسوم الجمركية وحرب غزة، وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو.

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نتنياهو ترامب رئيس وزراء الاحتلال إطلاق النار في غزة غزة الرئيس الأمريكى

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