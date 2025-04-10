أخبار الاقتصاد اليوم: الدولار يرتفع بالبنوك بختام تعاملات الأسبوع.. جرام الذهب عيار 18 يقترب من 4000 جنيه.. البورصة تربح 45 مليار جنيه بختام.. تراجع معدل التضخم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الدولار يرتفع بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا جديدا بختام التعاملات ، ليشهد السعر صعودا بنحو 7 قروش، بختام حركة التعاملات بالبنوك المصرية.

متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 51.61 جنيه للشراء.

- 51.75 جنيه للبيع.

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث فى اهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.28 جنيه للشراء.

- 51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.28 جنيه للشراء.

- 51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قطر

- 51.28 جنيه للشراء.

- 51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.30 جنيه للشراء.

- 51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.

سعر الدولار، فيتو

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

سعر الدولار

عوامل تساعد في استقرار الدولار

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:

التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.

محاولات السيطرة على معدلات التضخم.

تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ارتفاع أسعار الذهب، عيار 18 يقترب من 4000 جنيه

سعر الذهب اليوم، ارتفع سعر الذهب بنحو 30 جنيها، بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

سعر الذهب اليوم فى مصر

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلي وفق آخر تحديث.

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سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5150 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4505 جنيهات “للبيع”.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3860 جنيها “للبيع”.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 3000 جنيه “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2570 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1930 جنيها “للبيع”.

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سعر الذهب

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

سعر الذهب

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.

العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

سعر الذهب

نصائح للاستثمار في الذهب

تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.

استثمر في سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.

لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.

احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

البورصة تربح 45 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 30810 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 38303 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 13673 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 8777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 30079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 37482 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 8547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 11788 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة.

وزير الاستثمار: الدولة تتبنى إصلاحات نقدية لخفض معدلات التضخم

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم، وتنفيذ إصلاحات مالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليصل إلى (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.

تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر

أشار «الخطيب» إلى أن الدولة تتبنى أيضا إصلاحات تجارية من خلال سياسات تجارية واضحة تستهدف تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر وتيسير الإجراءات على الحدود وتقيل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

جاء ذلك خلال مشاركة بفعاليات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة بحضور الفريق أول مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية بالبلدين.

رقمنة المنصات

وكشف وزير الاستثمار، أنه يجري العمل أيضا على ملف دور الدولة في الاقتصاد، وكذا رقمنة المنصات إلى جانب المشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال".

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مارس في مصر إلى 13.1%

التضخم في مارس؛ أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية



سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في مارس الماضي

البنك المركزى المصرى، قال البنك المركزى المصرى إن معدل التغير الشهري سجل في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025.

البنك المركزى المصرى - فيتو

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025.

الهدنة التجارية تنعش الأسواق، ارتفاع جديد لعملة Pi Network

Pi Network، واصل سعر Pi Network الارتفاع اليوم الخميس 10 أبريل 2025، حيث ارتفع سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 7.37%، ليسجل 0.5926 دولار.

وسط توجه المستثمرين للأصول الآمنة، بالتزامن مع إعلان ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما، جاء الارتفاع بالمؤشرات عالميا فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية على العديد من الشركاء التجاريين.

قرارات ترامب - فيتو

تعليقا مؤقتا لمدة 90 يوما

أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لمدة 90 يوما لكثير من الرسوم الجمركية الجديدة، إلا أنه رفع الرسوم على الصين إلى 125% بأثر فوري من 104% التي أُعلن عنها قبل ذلك ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق.

وجاء تعليق الرسوم الجمركية المضادة على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ، ومع ذلك، أبقى البيت الأبيض على 10 % من الرسوم الجمركية الشاملة على جميع الواردات الأمريكية تقريبا.

وترصد "فيتو" سعر Pi Network بالدولار وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

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Pi Network - فيتو

مبادرة " Vote to List " واستبعاد عملة Pi Network

يواجه مشروع عملة Pi Network انتقادات متزايدة، حيث وصف أحد المستخدمين الوضع الحالي بأنه "الأصعب" منذ إطلاق المشروع في عام 2019، وسط تساؤلات حول جاهزية الفريق لإطلاق الشبكة الرئيسية المفتوحة.

كما استبعدت منصة بينانس مرة أخرى عملة Pi Network (PI) من جولتها الأخيرة ضمن مبادرة "Vote to List"، التي تتيح للمستخدمين التصويت لاختيار العملات الرقمية الجديدة التي سيتم إدراجها على المنصة.



وفي الجولة الحالية، اختارت بينانس 12 عملة رقمية، تشمل مشاريع متنوعة تعتمد على فائدة معينة، بينما غابت Pi Network للمرة الثانية على التوالي، بعدما تم استبعادها من الجولة الأولى في مارس الماضي، وأوضحت بينانس لاحقًا أنها ستركز على المشاريع المبنية على شبكة BNB، ما يستبعد Pi تلقائيًا من المشاركة.

Pi Network - فيتو

سعر Pi Network بالدولار اليوم

ارتفع سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 7.37%، ليسجل 0.5926 دولار.

توقعات بوصول Pi لــ 3 دولارات

يرى عدد من محللي العملات المشفرة أن Pi Coin قد تصل إلى مستوى 3 دولارات بحلول يونيو المقبل، في حال ترافقت التطورات الفنية الإيجابية مع خطوات من فريق "Pi Core"، مثل حرق جزء من العملة لتقليل المعروض.

تكليف عبد العزيز الشريف رئيسًا لجهاز التمثيل التجاري

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتكليف الوزير المفوض التجاري الدكتور/ عبد العزيز الشريف برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري اعتبارا من الأول من مايو ٢٠٢٥ خلفا للوزير المفوض التجاري/ يحيي الواثق بالله الذي سيتولى مهام عمله كوزيرا مفوضا للشؤون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الوزير حرصه على الحفاظ على الأداء المتميز لجهاز التمثيل التجاري للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أهمية جهاز التمثيل التجاري المصري بإعتباره الذراع الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الانتاجية المختلفة.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز الشريف قد تدرج بجهاز التمثيل التجاري بدءا من ملحق تجاري ووصولا إلى وزير مفوض تجاري، كما سبق له العمل بمكتب التمثيل التجاري في روما ورئاسة مكاتب التمثيل التجاري في كل من ميلانو وبرشلونة ووارسو وبرلين، فضلا عن تقلده منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية عام ٢٠١٩.

وحصل الشريف على درجة الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال من جامعة برشلونة والماجستير في الادارة الدولية من كلية EAE للأعمال الإسبانية، فضلا عن حصوله على عدد من الشهادات والدورات في مجالات التجارة الدولية، والسياسات المالية، والتسويق الدولي.

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