الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تراجعا بنحو 5 قروش في تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025.   

سعر الدولار 
سعر الدولار 

متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

سعر الدولار في البنوك 

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.29 جنيه للشراء.
- 51.39جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.30 جنيه للشراء.
- 51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قطر 

- 51.30 جنيه للشراء.
- 51.40جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.28 جنيه للشراء.
- 51.38 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 
سعر الدولار 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

الدولار
سعر الدولار

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الدولار اسعار الدولار اسعار الدولار اليوم

مواد متعلقة

تراجع أسعار الدولار بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين بالبنوك

انخفاض كبير فى سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين بالصاغة

ارتفاع سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

1885 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

عيار 21 بـ 4400 جنيه، أسعار الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد

الأكثر قراءة

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

"فقد عقله"، هذيان المقاول الهارب محمد علي يثير غضب المصريين

غليان في معسكر الزمالك بعد أنباء توجه زيزو للسفارة الأمريكية

تحذير جديد من الخطيب لمسئولي الأهلي بسبب زيزو

زيزو في السفارة الأمريكية بالقاهرة، ما القصة؟

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

منوعات

المزيد

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية