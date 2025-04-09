الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مستثمرون يطالبون بإخراج أصحاب المهن الحرة من حوافز المشروعات الصغيرة

علاء السقطي؛ فيتو
علاء السقطي؛ فيتو

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إعادة النظر فى قرار مجلس الدولة بشأن عدم خضوع الأنشطة المهنية لأصحاب المهن الحرة لأحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد أن  الدولة تستهدف منذ سنوات عديدة القضاء على الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تقنين أوضاع جميع الأنشطة الاقتصادية مهما كانت صغيرة حتى يمكنها دعم الاقتصاد المحلى  وزيادة معدلات الحصيلة الضريبية بعد تحفيز كل القطاعات الممكنة على النمو.

 

العاملين فى المهن الحرة 

وأضاف أن حجم العاملين بقطاع المهن الحرة ضخم جدا فى مصر  ولا توجد إحصائيات رسمية خاصة به   إلا بعض الإحصائيات الناتجة عن تسجيلهم بشكل تطوعى فى الضرائب حيث أعلنت وزارة المالية ارتفاع حصيلة ضرائب المهن الحرة غير التجارية بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي  وتسجيل 5.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو ـ ديسمبر 2024.

 

المراكز الطبية ومراكز التجميل والأشعة 

وأشار  السقطى إلى أن  ما استقر عليه رأى لجنة الفتوى فى مجلس الدولة من أن أصحاب المهن الحرة يعتمدون في ممارسة أنشطتهم المهنية على استثمار ملكاتهم الفكرية، وما اكتسبوه من علم وخبرة، بالإضافة إلى مهاراتهم الشخصية ومعرفتهم العلمية أو الفنية،وأن العنصر الأساسي في هذه المهن هو العمل الشخصي والجهد الذهني، وليس الاستثمار في رأس المال أو المضاربة التجارية  يحتاج إلى مزيد من الدراسة، حيث إن هناك توسعات كبيرة فى  أنشطة المهن الحرة كالمراكز الطبية ومراكز التجميل والأشعة  ومكاتب المحاماة ومراكز الصيانة وتحتاج إلى رؤوس أموال ومعدات وإدارة جيدة وبالتالى فإن حرمانها من حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠ قد يدفعها للخروج من منظومة الاقتصاد الرسمى والاكتفاء  بممارسة النشاطات الخاصة دون تسجيلها وهو الأمر الذى سيضيع على الدولة مجهودات توفيق الأوضاع الاقتصادية وحصيلة جيدة من الضرائب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة مستثمرى المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الزمالك وستيلينبوش في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

المصري وسيمبا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن تأجير المستشفيات

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته بسعة الرزق والراحة النفسية

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية