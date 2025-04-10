الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

معظمهم كبار سن، الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 80 معتقلا فلسطينيا من غزة

المعتقلون المفرج
المعتقلون المفرج عنهم، فيتو

 أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن نحو 80 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة.

المعتقلون المفرج عنهم من سجون الاحتلال

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "عددا من المعتقلين المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".

 

المعتقلون المفرج عنهم مسنون

وأشارت المصادر إلى أن معظم المعتقلين المفرج عنهم مسنون، وبعضهم لا يقوى على الحركة ويظهر عليهم آثار تعذيب.

وكان المركز الفلسطيني للاعلام أفاد بـ "وصول 10 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

 

هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة محتجزين في سجون سيديه تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب.

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قوات الاحتلال غزة المعتقلين المفرج عنهم

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