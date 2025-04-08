الثلاثاء 08 أبريل 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد بكل سهولة

الشعر المجعد
الشعر المجعد

الشعر المجعد من أنواع الشعر الذى لا تفضله العديد من الفتيات لأنه يؤثر بالسلب على مظهرهن بشكل سلبي ما يزعجهن كثيرا.

والشعر المجعد يمكن فرده بطرق عديدة ولكن عادة تفضل الفتيات الطرق الطبيعية التى تحافظ على قوة الشعر وتفرده بشكل طبيعي.

وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد.

المكونات:

1 موزة ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند (اختياري لنتيجة أفضل).

طريقة التحضير:

  • قومي بهرس الموزة جيدًا حتى تصبح خالية من الكتل.
  • أضيفي زيت الزيتون والعسل وحليب جوز الهند إلى الموز المهروس وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.
  • ضعي الخليط على شعر نظيف ومبلل، ووزعيه من الجذور حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة دافئة واتركي الماسك لمدة ساعة.
  • اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي.
  • حيثمع الاستخدام المنتظم (مرتين في الأسبوع)، ستلاحظين أن شعرك أصبح أنعم وأقل تجعدًا، وأكثر لمعانًا.
  • هذه الوصفة تغذي الشعر بعمق وترطبه، مما يساعد في تقليل النفشة وتحسين ملمسه بشكل طبيعي.
وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد 
وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد 

 زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط شعرك في رمضان

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