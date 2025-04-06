وصفة طبيعية لترميم الشعر التالف بمكونات من المنزل

يحتاج الشعر التالف إلى عناية جيدة لإعادة جماله مرة أخرى، ما يزيد من جمال صاحبته ويمنحها الثقة بالنفس والإطلالة المميزة.

ولإعادة جمال الشعر التالف تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر وتقويه من الجذور ما يساعد فى ترميمه.

ترميم للعر

وصفة طبيعية لترميم الشعر التالف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترميم الشعر التالف بمكونات متوفرة.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند العضوي.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

صفار بيضة (اختياري للشعر الجاف جدًا).

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي زيت جوز الهند والعسل جيدًا حتى يتجانسا.

أضيفي صفار البيضة إذا كنتِ تعانين من جفاف شديد في الشعر.

وزعي المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على المناطق التالفة.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام، واتركي القناع لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب ويفضل أن يكون خاليًا من الكبريتات.

تستخدم الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب درجة تلف الشعر.

ترميم الشعر التالف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية

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