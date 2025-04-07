الحناء من المكونات الطبيعية التى اشتهرت بفوائدها للشعر منذ القدم حيث تستخدم فى صناعة مستحضرات العناية بالشعر لأهميتها.

وتحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تحتوى على الحناء على الشعر من أجل تغذية الشعر والحفاظ على جماله.

وصفة طبيعية بالحناء لترطيب وتغذية الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بالحناء لترطيب وتغذية الشعر.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية

ملعقتان كبيرتان من الزبادي (اللبن)

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ماء دافئ (حسب الحاجة للحصول على قوام مناسب)

طريقة التحضير:

في وعاء غير معدني، تُخلط الحناء مع الزبادي جيدًا.

يُضاف العسل والزيت إلى الخليط، ويُقلب المزيج حتى يتجانس.

يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

يُترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتى تتفاعل المكونات مع الحناء.

يُقسم الشعر إلى أجزاء لتسهيل توزيع الخلطة.

تُوضع الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بلطف.

يُغطى الشعر بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام، ويُترك لمدة 1-2 ساعة.

يُغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر ثم يُستخدم شامبو خفيف.

تُستخدم هذه الخلطة مرة كل أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من استخدام الحناء الطبيعية 100% لتفادي أي مواد كيميائية.

يُفضل اختبار الخليط على خصلة صغيرة من الشعر أولًا للتأكد من عدم وجود حساسية أو تغير غير مرغوب فيه في اللون.

الحناء لترطيب الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.