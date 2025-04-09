زبدة الشيا من المكونات الطبيعية التى نالت شهرة واسعة مؤخرًا ولها استخدامات عدَّة خاصة للشعر حيث أثبتت فاعليتها فى تركيب الشعر وترميم الشعر التالف.

وينصح الخبراء دائمًا باستخدام زبدة الشيا باستمرار على الشعر بإضافة بعض المكونات معها الحصول على شعر قوي ولامع وناعم كالحرير.

وقالت نادية محمد خبيرة التجميل، إن زبدة الشيا من أكثر المكونات الطبيعية التي تُستخدم للعناية بالشعر، لما تحتويه من فيتامينات وأحماض دهنية تغذي فروة الرأس وتمنح الشعر النعومة والترطيب.

طرق استخدام زبدة الشيا على الشعر

وأضافت نادية، أن هناك طرق عديدة لاستخدام زبدة الشيا على الشعر، منها:

1. استخدام زبدة الشيا كمرطب يومي

الطريقة:

خذي كمية صغيرة جدًا من زبدة الشيا (بحجم حبّة البازلاء).

افركيها بين يديك حتى تذوب.

مرريها على أطراف الشعر الجافة والمتقصفة.

تساعد في تقليل الهيشان وترطيب الأطراف ومنع التقصف.

2. ماسك زبدة الشيا العميق للشعر

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

الطريقة:

ذوّبي زبدة الشيا مع الزيت على نار هادئة أو في الميكروويف.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي أو قبعة الاستحمام.

اتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي الشعر بالشامبو.

يعيد للشعر لمعانه الطبيعي ويمنحه ترطيبًا عميقًا.

3. زبدة الشيا لفروة الرأس الجافة

الطريقة:

خذي كمية صغيرة ودفّئيها بين يديك.

دلكي بها فروة الرأس بلطف.

تعالج القشرة والجفاف وتهدئ الحكة بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

4. استخدام زبدة الشيا قبل السباحة أو التعرض للشمس

الطريقة:

وزعي طبقة خفيفة من زبدة الشيا على شعرك قبل الذهاب للمسبح أو البحر.

تحمي الشعر من الكلور وأشعة الشمس وتحافظ على رطوبته.

احرصي على استخدام زبدة الشيا الخام وغير المكررة للحصول على أفضل النتائج.

لا تكثري من الكمية حتى لا يبدو شعرك دهنيًا.

يمكن استخدامها لجميع أنواع الشعر، خاصة الشعر الجاف والمجعد.

طرق استخدام زبدة الشيا على الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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