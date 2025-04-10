مزارات إسلامية منسية من خريطة السياحة الدينية بالفيوم (صور)

تضم الفيوم عشرات المواقع والمزارات من العصر الإسلامي، وتنتشر المساجد والمنشآت الإسلامية في كل قرى ومدن المحافظة، ومن أهم الآثار الإسلامية في الفيوم مئذنة وقبة مسجد الشيخ علي الروبي، وقنطرة اللاهون، ومسجد قايتباي، والمسجد المعلق، وقنطرة خواند أصلباي، وسوق المغاربة، ورغم ذلك فأثار الفيوم الإسلامية مجهولة على خريطة السياحة الدينية في العالم الإسلامي.

المسجد المعلق

مسجد الفيوم المعلق

أنشئ المسجد المعلق عام (996 هجرية – 1576 ميلادية)، بناه الأمير سليمان بن حاتم، حاكم البهنساوية والفيوم، وتطل واجهة المسجد المعلق الرئيسية على بحر يوسف الذي يشكر مدينة الفيوم شطرين ويعتبر شريان الحياة بها، واتخد طراز الأزهر الشريف دليلا لإنشاء المسجد المعلق، الذي بني على ربوة عالية وسط مدينة الفيوم.

المسجد المعلق

ومع مرور الوقت أحاطت بالمسجد الكتلة السكنية، وكونها مربع سكني قديم تحول إلى منطقة شعبية مزدحمة بالمحال التجارية والسيارات، فأثرت على مبنى المسجد كنا تأثربعوامل الزمن، وتم ترميمه بالجهود الذاتية، مما إعادته الآثار الإسلامية إلى ما كان عليه، واستعاد طرازه الإسلامي الذي شيد عليه.

مسجد قايتباي

مسجد قايتباي

أنشئ أيضا مسجد قايتباي على ضفاف بحر يوسف شمال غرب مدينة الفيوم، ويرجع تاريخ بنائه إلى عصر الدولة المملوكية، فقد انشأته خواند أصلباي زوجة السلطان قايتباى، على قنطرة تسمى باسمها (قنطرة باب الوداع حاليًا) في عام 1476 ميلادية، وتم تصنيع المنبر بطريقة يمكن فكها وتركيبها، كما أنه مطعم بسن الفيل الذي استورد خصيصًا له من الصومال، غير أنه في سنة 1887 ميلادية، تصدع جزء من المسجد وانهار ومازال نصفه قائما بعد ترميمه ويستخدم في الصلاة حتى الآن.

قبة ومئذنة الشيخ علي الروبي

قبة ومئذنة الشيخ علي الروبي

أصدر السلطان برقوق عام 893 هجرية قرارا بإنشاء قبة ومئذنة الشيخ علي الروبي تكريمًا للعابد الناسك الشيخ علي الروبي الذي استوطن الفيوم، ويمتد نسبه إلى العباس (عم الرسول صلى الله عليه وسلم) وبنيت القبة من الطوب اللبن كما بنيت المئذنة على طراز إحدى مآذن الأزهر الشريف، أما الأمير عبد الرحمن كتخدا فقد جددهما عام "1120 هجرية – 1780 ميلادية" ويعتبر مسجد الروبي مزارًا للآلاف من مريديه الذين يتوافدون عليه من منتصف شهر شعبان حتى آخر شهر رمضان ويقيمون به الولائم للفقراء والمحتاجين، ويحتاج المسجد إلى الصيانة الدورية المستمرة لكثرة مرتاديه الذين يؤثرون على الأرضيات والميضة، كما أن الرطوبة بالأرضيات أدت إلى تساقط بعض طبقات البلاط في أسفل الجدران.

قناطر اللاهون

قناطر اللاهون

شيد الظاهر بيبرس ضمن خطته في الري في القطر المصري، قناطر اللاهون عند المدخل الجنوبي الفيوم على مجرى بحر يوسف، وقد بنيت من الحجر الصلب لتقليل اندفاع تيار مياه بحر يوسف إلى منخفض الفيوم، وهي مكونة من قنطرتين منفصلتين، يبلغ طول واجهتها 21 مترًا، وتم ترميمها في عهد السلطان الغوري الذي زار الفيوم عام 1512 ميلادية، وأغلقها أهالي القرية الآن بعد أن استولوا على حرم بحر يوسف وشيدوا عليه المحال التجارية والمنازل، بعد تحويل مجرى بحر يوسف من قناطر بيبرس إلى القناطر الجديدة التي تم إنشاؤها بمنحة يابانية فرنسية لإمكانية توليد الكهرباء من انحدار المياه وتولد 50 ميجا وات.

قنطرة خواند اصلباي

قنطرة خواند اصلباي

شيدتها خواند أصلباي زوجة السلطان قايتباي عام 1894 ميلادية، ويعرفها العامة بقنطرة باب الوداع، وتؤدي إلى مقابر المدينة، وتعرضت إلى التلف بفعل عوامل الزمن وضعف عمليات الصيانة.

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