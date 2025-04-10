تحرير 128 مخالفة في حملة تموينية على أسواق الفيوم

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الإدارات الرقابية بالمديرية التموينية بالمراكز، شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود في القرى والمدن في توقيت واحد، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك في أسواق المحافظة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق القرى والمدن

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 128 مخالفة تموينية، منها 46 مخالفة لقطاعي المخابز ومحطات الوقود، و82 مخالفة تموينية متنوعة لقطاعي الأسواق والمحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سلع تم التحفظ عليها

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي 4 أطنان دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز، قبل تهريبها الي السوق السوداء، (80 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام)، و300 زجاجة مشروبات غازيه منتهي الصلاحية، و360 كيلو جرام خميره خبز جافة.

كما تم ضبط مخبر بلدي يجري مبيعات وهمية 2700 رغيف دون إنتاج فعلي، وضبط صاحب حصة اسطوانات بوتاجاز امتنع عن استلام حصتة دون تقديم عذر.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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