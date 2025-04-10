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تدريب معلمي الفيوم على استخدام المنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي (صور)

تدريب معلمي الفيوم،
تدريب معلمي الفيوم، فيتو

نظمت إدارة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، البرنامج التدريبي "استخدام المنصات الإلكترونية للتواصل بكفاءة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدروس ورفعها على المنات التعليمية " بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

أهداف البرنامج التدريبي على استخدام منصات التواصل

 وقال خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن عدد المتدربين من المعلمين والمعلمات، 42 معلما من كل الإدارات التعليمية، بواقع 6 معلمين من كل إدارة تعليمية، ويهدف التدريب إلى تطوير مهارات وسائل التواصل واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتوفير بيئة رقمية تفاعلية بين المدارس وباقي أعضاء المجتمع المدرسي، كما يهدف إلى تمكين المعلمين من استخدام المنصات الإلكترونية للتواصل بكفاءة، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الدروس ورفعها على المنصات التعليمية.

 

معايير اختيار المدارس والمعلمين للتدريب

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه اختيار المدارس المشاركة فى البرنامج التدريبي وفق معايير تم وضعها مسبقا  (أن تمتلك المدرسة جاهزية تقنية من أجهزة حاسوب واتصال مستقر بالإنترنت -   لديها فريق تعليمي يشارك  المعرفة مع باقي المعلمين -  لديها تجارب سابقة في استخدام منصات إلكترونية أو أدوات رقمية - تمثل شريحة واسعة من الطلاب والمعلمين  -  المدارس التي توفر دعما إداريا قويا  -  يراعى التنوع لزيادة دائرة الاستفادة -  أن يكون لدي المعلمين المرشحين للتدريب معرفة أساسية أو متقدمة حول استخدام التكنولوجيا - ويجيد توصيل المعلومات بشكل واضح ومنهجي -  لديهم استعداد للتطوير الشخصي والتكنولوجي -  لديهم خبرة في التدريب- لديهم تأثير إيجابي داخل مدارسهم).

تحسين التواصل بين المعلمين

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن البرنامج التدريبي  يعمل على تحسين التواصل بين المعلمين والطلاب، وأولياء الأمور، وتطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والإدارة، وتحسين الأداء الأكاديمي للطلاب من خلال التطبيقات الإلكترونية، ورفع  كفاءة عمل المعلمين باستخدام التقنيات الحديثة.

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 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن  المبادرة تسعى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة التعليم، مما يعود بالفائدة على العملية التعليمية ككل.

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